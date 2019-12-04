«Сибирь» – «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Авангард».



Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.65.



«Сибирь» в этом сезоне хорошо играет на своём льду, много забрасывает и способна набрать очки с любым соперником. А «Авангард» в последнее время выступает нестабильно. Поэтому в этом матче для меня фаворит – «Сибирь».



У «Сибири» не так давно был спад в результатах, но в прошлых матчах она добилась уверенных побед над «Йокеритом» (4:1) и «Северсталью» (6:4). Сейчас команда снова набирает ход, начинает стабильно зарабатывать очки и подниматься в таблице.



У «Авангарда» есть проблемы в игре, многие выездные матчи получаются для них очень сложными. Сейчас я ожидаю равной игры без преимущества одной из команд. «Сибирь» будет внимательно действовать в обороне и рассчитывать на контратаки.



Я думаю, что будет интересный хоккей, мы увидим атаки со стороны обеих команд. Но всё-таки они не забудут про игру в обороне, и мы не увидим сверхатакующий хоккей. В этой игре ожидаю, что команды проявят себя в атаке и смогут забросить больше пяти шайб, но поставлю на то, что «Сибирь» не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

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