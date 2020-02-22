Чемпионат мира — 2020 по биатлону сегодня: прогнозы, коэффициенты и ставки

Сегодня, 22 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоятся эстафеты у женщин и у мужчин. Женская гонка начнётся в 13:45 мск, мужская — в 16:45 мск. Обе эстафеты покажет в прямом эфире Первый канал.

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У женщин в число основных претендентов входят сборные Норвегии (2.05), Германии (3.50), Швеции (5.50) и Франции (6.00). Сборная России замыкает топ-5, поставить на победу нашей команды предлагается с коэффициентом 15.0.

У мужчин явным фаворитом идёт сборная Норвегии (1.83). Поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех Германии идёт за 8.00, победа России — за 21.0.

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