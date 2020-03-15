«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и ставка Александра Аксёнова на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Очень яркая вывеска. Вспоминая прошлые матчи, говорим о некотором фарте, который присутствовал в матчах этих команд. «Ростов» играл с ЦСКА, имел преимущество в два игрока, но всё едва не закончилось ничейным исходом — Песьяков помог. Если мы говорим о «Локомотиве», то здесь тоже вратарь Гильерме спас команду в матче с «Ахматом». Он отбил пенальти и позволил команде победить — 1:0.
Валерий Карпин, говоря о действиях «Ростова», назвал этот матч катастрофой. Я думаю, что тренерский штаб «железнодорожников» тоже вряд ли был доволен. То есть обе команды последнюю неделю потратили на то, чтобы ментально чувствовать себя хорошо и поработать над ошибками.
«Ростов» сейчас не играет в малорезультативный футбол. Эта команда заточена на атаку и достаточно много пропускает. Что касается «Локомотива», то оборона тоже играет не без брака. Не даю прогноз на победителя, а ставлю на «обе забьют». На ФОНБЕТ за такой исход дают хороший коэффициент — 1.93».
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