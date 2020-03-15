«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 15 марта

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.



«Центральная игра тура. Не знаю, удалось ли агрономам за неделю исправить ситуацию с газоном на «Ростов Арене». Не исключено, что ничего не исправили. На таком поле разрушать гораздо проще, чем созидать. Хотя «Ростов» и ЦСКА, выдавшие суперматч с пятью забитыми мячами и двумя нереализованными пенальти, со мной поспорят.



Но сейчас приезжает «Локомотив», оборона у которого сплочённее, увереннее и опытнее, чем у армейцев. Не исключаю, что здесь Сёмин может предложить сыграть в три центральных защитника. Там возможны варианты по кадрам, но возвращаются Баринов и Рыбусь, есть кому сыграть в центре защиты.

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Учитывая, что у команд по 38 очков и это прямые конкуренты в борьбе за место в Лиге чемпионов, «Локомотив» приедет с мыслью не проиграть. Это главная мысль. Такая же была в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Тогда «Локо» удалось это сделать. А в концовке могли и выиграть — убегал Миранчук.



Но низ здесь напрашивается, хоть «Ростов» и самая результативная команда чемпионата и больше всех пропускает. Ставки высоки. Ну и состояние газона будет в пользу команды, которая больше будет разрушать и умеет это делать.



Я бы взял вариант «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.73». Даже рассмотрел бы и через тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом выше двойки».



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