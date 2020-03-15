Букмекеры оценили шансы закрытия метро из-за коронавируса

Букмекеры оценили шансы закрытия метро в Киеве из-за угрозы заражения коронавирусом. По мнению аналитиков, этого не случится.

Если работа метро в столице Украины прервётся хотя бы на один день вплоть до 1 мая 2020 года, сыграет коэффициент 9.00 (около 10% вероятности). В случае прохода ставки игрок с 1000 рублей получит 9000 рублей.

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Если метро в Киеве вплоть до 1 мая 2020 года не будет прерываться на полные сутки, пройдёт коэффициент 1.03 (90%). В таком случае со ставки в 1000 рублей игрок в случае успешного исхода пари получит 1030 рублей.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии – болезнь затронула большинство стран и все континенты.

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