Букмекеры оценили шансы закрытия метро из-за коронавируса

Букмекеры оценили шансы закрытия метро в Киеве из-за угрозы заражения коронавирусом. По мнению аналитиков, этого не случится.
Если работа метро в столице Украины прервётся хотя бы на один день вплоть до 1 мая 2020 года, сыграет коэффициент 9.00 (около 10% вероятности). В случае прохода ставки игрок с 1000 рублей получит 9000 рублей.
Если метро в Киеве вплоть до 1 мая 2020 года не будет прерываться на полные сутки, пройдёт коэффициент 1.03 (90%). В таком случае со ставки в 1000 рублей игрок в случае успешного исхода пари получит 1030 рублей.
На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии – болезнь затронула большинство стран и все континенты.
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