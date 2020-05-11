Дмитрий Губерниев: беттинг-фонд предлагал несколько миллионов за сотрудничество

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём общении с представителями фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Я, поскольку парень скромный и у меня много друзей в Татарстане, навёл справки.В общем, стало ясно, что история очень сомнительная. Мы решили, что пусть это останется без нашего участия. Но я эту историю не просто затормозил, но ещё и предупредил людей, в том числе и Тимура Склярова, что это всё пахнет дурновато. Речь шла о коммерческом сотрудничестве. Это несколько миллионов рублей.



Мне была предоставлена определённая информация по поводу бизнес-активов тех или иных лиц, и тогда уже стало понятно, что это стрёмно. Этот сегмент под названием пирамида появился чуть позже, но когда я услышал всю «движуху», я просто Тимуру в гримёрной сказал, чтобы он был аккуратнее. Вообще, не принято толкать коллегам фуфло. Тимур повёл себя некрасиво и выставил себя чудаком на букву м. Мне жаль людей, которые повелись на это говно», — заявил Губерниев.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Ранее о том, что не имеют к фонду никакого отношения, заявили Александр Кержаков и Андрей Тихонов.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



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