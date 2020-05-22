Ставки на матч-призрак в Бразилии составили $ 1,7 млн

СМИ сообщили об игре-призраке в Бразилии, на которую принимали ставки. Ставки на встречу клубов «Андраус» и «Гремио Серрано» составили $ 1,7 млн.



На этот матч принимали ставки более 200 букмекерских компаний. Представитель «Гремио» Лукас Безерра заявил, что матч должен был быть сыгран, но в итоге команда не поехала на него. В то же время адвокат «Андрауса» Марлус Далледоне утверждает, что встреча состоялась.



Матчи-призраки уже выявляли в этом году на территории Украины. 26 марта на Кубке «Азов» в Бердянске якобы состоялся матч «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня» (4:1). Несколько крупных букмекеров российского и мирового рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе в лайве. Позже главный тренер ФК «Мелитопольская Черешня» Юрий Ярмошенко в «Фейсбуке» написал, что его команда находится на карантине.



Позднее удалось выявить еще три такие встречи. Федерация футбола Украины заявила о начале расследования. Представители компании-поставщика данных BetGenius отметили, что стали жертвой мошенничества. Компания наняла местного жителя для обработки данных с этих матчей.



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