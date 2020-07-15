«Болонья» — «Наполи»: прогноз и ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Болонья» — «Наполи».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Болонья» — симпатичная команда, которая регулярно выдаёт результативные матчи и при этом не борется за выживание. За весь прошлый сезон красно-синие набрали 44 очка, а за шесть туров до конца нынешнего — 42. Прогресс в результатах очевиден, и всё благодаря Синише Михайловичу.



«Наполи» после паузы проиграл только «Аталанте» (лучшей команде Италии по качеству показываемого футбола), а в остальных матчах неаполитанцы набрали 13 очков. И это притом что в зону ЛЧ они уже не пробьются, а в ЛЕ гарантированно сыграют с группового этапа после победы в Кубке. Я веду к тому, что турнирных задач команда на финише сезона не решает. Но Гаттузо строит новый «Наполи» и не забывает о том, что меньше чем через месяц ответная игра с «Барселоной» в Лиге чемпионов.



В 4 из 5 последних матчей «Болоньи» проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше (2.5)». У «Наполи» такая же история — в 4 предыдущих поединках из 5 данная ставка оказывалась выигрышной. То есть обе команды после паузы играют результативно. Почему бы этим не воспользоваться? Мой прогноз: обе забьют и тотал голов больше (2.5) за 1.89».