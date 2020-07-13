«Болонья» — «Наполи». Прогноз: Мертенс, Инсинье и Кальехон продлят поразительную серию

15 июля «Болонья» и «Наполи» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 15 июля «Болонья» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча Серии А «Болонья» — «Наполи» (15.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались шесть полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 33-го тура стартует в среду, 15 июля, аж семью матчами. Три из них начнутся в 20:30 мск.

В Болонье местный одноимённый клуб на стадионе «Ренато Далль’Ара» сразится с «Наполи». Обе команды проводят крепкий сезон. Красно-синие традиционно располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. Сохранение прописки в элитном дивизионе не стало проблемой.

На данный момент они занимают 10-е место, имея в активе 42 очка. Результаты после возобновления первенства вполне рабочие: две победы, две ничьи и два поражения в шести поединках. Уступили «Ювентусу» (0:2) и «Сассуоло» (1:2), разошлись миром с «Кальяри» (1:1) и «Пармой» (2:2), одолели «Сампдорию» (2:1) и «Интер» (2:1).

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

Фактически остаток сезона превратился в формальность. Отрыв от зоны вылета составляет 13 очков, за шесть туров аутсайдерам столько не отыграть. В то же время запрыгнуть в зону еврокубков будет невероятно сложно. Сейчас «Болонья» отстаёт от топ-6 на 10 очков. Можно просто играть в своё удовольствие.

Для «Наполи» нынешний сезон в любом случае войдёт в историю, ведь наконец-то удалось выиграть полноценный трофей. Речь о Кубке Италии. В национальном первенстве, впрочем, дела тоже складываются недурно. После рестарта получилось набрать 13 очков из 18 возможных — очень крепкий график.

Единственное поражение состоялось от «Аталанты» (0:2), которая сметает всё на своём пути и накануне чудом не победила «Ювентус». Мирный исход с «Миланом» (2:2) в минувшем туре тоже не вызывает вопросов — смотрелись лучше соперника и имели хорошие шансы на победу, но не повезло.

«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз: Уэйн Руни потеряет шансы на выход в АПЛ «Баранам» нужна только победа, но на выезде в нынешнем сезоне они выступают слабо.

А остальные четыре матча закончились победами — 2:0 над «Вероной», 3:1 над СПАЛ, 2:1 над «Ромой» и 2:1 над «Дженоа». Словом, «партенопейцы» сейчас хороши, жалеть можно только о провале в первой половине сезона, когда всё валилось из рук. Из-за этого шансы попасть в Лигу чемпионов стремятся к нулю.

Неаполитанцы отстают от топ-4 на 13 очков. Понятно, что за шесть туров такой гандикап отыграть не удастся. Вот и получается, что нас ждёт битва двух довольно бодрых коллективов, каждый из которых может позволить себе сыграть в удовольствие и не прижиматься к собственным воротам.

То есть голы, скорее всего, будут. «Наполи», конечно, смотрится поинтереснее, однако в родных стенах «Болонья» часто создаёт трудности грандам. В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, а в 14 последних поединках преодолевалась планка в 2.5 мяча. От этого и будем отталкиваться.

«Рединг» — «Мидлсбро». Прогноз: традиции в Чемпионшипе чтут. Уорнок и Макнейр дадут жару В шести предыдущих очных встречах «Мидлсбро» непременно оказывался сильнее.

На «обе забьют» дают лишь 1.63, маловато будет. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.73 — уже лучше. Если хотите поднять потенциальный выигрыш, придётся усложнять. Мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.95 и ТБ 3 гола за 2.06.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Наполи» 15 июля

Обе команды фактически лишены турнирной мотивации на оставшуюся часть сезона и могут играть в своё удовольствие, что повышает вероятность голов. Любопытно, что 14 предыдущих очных встреч неизменно получались верховыми, а в шести из семи последних случаев голы забивались в обе стороны. Доверимся цифрам.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.06.