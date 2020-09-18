«Бавария» — «Шальке»: прогноз и ставка на матч 1-го тура Бундеслиги 18 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке».

Ставка: победа «Баварии» всухую за 1.99.

«Мюнхенцы в прошлом сезоне показали всему миру свою феноменальную подготовку. После смены тренера они смогли резко добавить и абсолютно заслуженно выиграть Бундеслигу с Кубком Германии. А на десерт подняли над головой «ушастый» кубок победителя Лиги чемпионов. Попутно увековечив цифры 8:2.



Сейчас лица в составе по большей части те же, а у руля тот же Ханси Флик. Клуб уже практически наверняка покинет Тьяго, который согласовал контракт с «Ливерпулем». В руководстве это подтвердили. Однако в последнее время он играл за мюнхенцев не так часто, так что сильно на результатах это едва ли скажется. Зато теперь сможет выступать Лерой Зане, который оправился от тяжёлой травмы и непременно добавит остроты на флангах своим движением и обводками.



«Шальке» в прошлом сезоне Бундеслиги откровенно завалил вторую половину, хотя долгое время шёл среди лидеров. Сказались частые травмы игроков. И если после первого круга команда чуть ли не являлась одним из претендентов на чемпионство, то за 17 туров второго круга она добыла всего одну победу.



Отправной точкой стало кошмарное поражение как раз от «Баварии». Тогда «горняки» тоже приехали в Мюнхен и уступили со счётом 0:5. После этого они смогли набрать только шесть очков за 15 игр, потерпев 11 поражений. Жуть.



Большинство игроков основы с тех пор залечило болячки и готовы помогать клубу. Была взята группа молодых футболистов из молодёжки, удалось совершить парочку трансферов. Однако пропасть в уровне индивидуального мастерства никуда не делась.



Дело в том, что история противостояний «Шальке» с «Баварией» в последнее время остаётся за мюнхенцами с космическим перевесом. За 10 предыдущих игр баварцы добыли девять побед, семь из которых всухую. На наш взгляд, стоит ожидать того же и сейчас. Мы бы проверили П1 всухую за коэффициент 1.99. Подопечные Флика очень мощны, брать время на раскачку — не в их правилах».