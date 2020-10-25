Хабиб — Гейджи: кто победил, результат боя 24 октября 2020 года, какие ставки сыграли

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гейджи.



Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.



Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.

У Хабиба нет соперников. Он убрал с пути Гэтжи на UFC 254 и ошеломил букмекеров Американец не стал проблемой. Единственная сенсация — заявление Нурмагомедова о завершении карьеры.

Эксперты не сомневались в успехе Хабиба: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.32. С 1000 рублей можно было выиграть 1320 рублей. Успех Гейджи шёл за 3.70, ничья — за 55.0.



При этом букмекеры не ожидали, что бой закончится быстро. Тотал меньше 1.5 раунда шёл 3.30, тотал больше 1.5 раунда — за 1.40. На победу Хабиба во втором раунде можно было поставить за 7.30, тогда с 1000 рублей выигрыш составил бы 7300 рублей.



Ставки на успех Нурмагомедова болевым/удушающим/сдачей принимались за 2.70.