Франция U19 — Италия U19: прогноз Алексея Андронова на матч юношеского Евро-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Франция — Италия в 3-м туре группового этапа Евро-2022 в категории U19.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.01.



«Говорим о юношеском Евро. Сборные Франции и Италии победами в первых двух трах обеспечили себе выход дальше, поэтому большого турнирного значения матч между ними не имеет.

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Матч команды должны сыграть в свое удовольствие, обойтись без травм и дисквалификаций. Учитывая, что мы говорим о юных командах, то эмоции и задор тут сыграют свою роль. Должно быть весело.

Обе команды захотят показать свою силу в атаке, поэтому выбираю ставку на голы в этом матче – обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,01. Уверенность 7 из 10», — сказал Андронов.

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