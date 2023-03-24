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Франция — Нидерланды: прогноз Константина Генича на игру отбора Евро-2024 24 марта

Франция — Нидерланды: прогноз Константина Генича на игру отбора Евро-2024 24 марта
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Нидерланды в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«При обилии ярких матчей в квалификации Евро-2024 всё равно, конечно, выделяется встреча в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Франция под руководством Дидье Дешама будет принимать сборную Нидерландов, которую снова возглавил Рональд Куман. Ушёл Луи ван Гал, об этом было известно давно – ещё в прошлом году писали. И при Кумане сборная играла очень ярко, результативно, очень содержательно. Он мог вытащить из игроков их потенциал, и сборная действительно здорово смотрелась. По-моему, при Кумане у Нидерландов 16 побед в 20 матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У французов Бензема закончил выступления за сборную, Льорис тоже, ещё и Варан. Поэтому Дешаму придётся вызывать и молодых футболистов. Но у Франции такой подбор игроков, что там футболистов на две-три или даже все пять сборных хватит. И эти команды будут конкурентоспособны.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 1-й тур
24 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы взял гол сборной Нидерландов за коэффициент 1.6. Сам по себе гол голландцев в гостях не выглядит чем-то сверхъестественным. Но вряд ли Франция дома уйдёт без забитого мяча. Кто бы там ни вышел, французы постараются голландцев огорчить. Не так важно, кто это будет. Там и Гризманн, и Коло Муани. Я бы сыграл «обе забьют» за отличный коэффициент 1.91», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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