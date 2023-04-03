Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Райо Вальекано».

Ставка: ничья или победа «Райо Вальекано» за 1.75.

Дженнаро Гаттузо смог наладить игру команды в обороне, но на фоне стагнации у лидеров атаки и последующего ухудшения результатов руководство клуба приняло весьма опрометчивое решение. Отставка итальянского наставника и назначение Рубена Барахи, за плечами которого нет большого опыта работы с первыми командами, не принесла ожидаемого результата. Как итог — «Валенсия» продолжает хандрить. За последние восемь туров она потерпела шесть поражений и победила в двух домашних матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Летучие мыши» расположились на предпоследней строчке турнирной таблицы. Отставание от спасительного, 17-го места составляет лишь одно очко. Правда, на фоне беззубой игры в атаке пополнять клубную копилку очками — задача не из простых. За последние девять туров Эдинсон Кавани с одноклубниками забили лишь три мяча.

Испания - Примера. 27-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Валенсия Валенсия Не начался Райо Вальекано Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пчёлы» в последнее время также демонстрируют не самую убедительную игру. К грядущей встрече команда Андони Ираолы подходит с шестиматчевой серией без побед. Преследующий еврокубковые цели «Райо Вальекано» должен пользоваться кризисом «Валенсии» и подводить черту под серией неудач.

При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на ничью или победу «Райо Вальекано» за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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