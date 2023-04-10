«Барселона» — «Жирона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Жирона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.87.
«Барселона» примет дома «Жирону» в очередном туре Ла Лиги. После разгромного поражения в игре Кубка с «Реалом» разозлённые каталонцы должны уверенно обыграть соперника.
Да, в Примере интриги в борьбе за чемпионство уже нет. С большой вероятностью победит «Барселона», которая смогла оторваться от «Реала». Однако мадридцы отомстили сине-гранатовым в ответном матче полуфинала Кубка Испании — 4:0. Во втором тайме каталонцы выглядели особенно беспомощно, просто не знали, что им делать. Растерянный Хави тоже никак не мог вразумить своих подопечных.
«Жирона» является крепким середняком Ла Лиги. В таблице клуб идет в середине, на 11-й строчке. Чередуют бело-красные разные результаты. Из сильных команд недавно подопечные Делфи Гели не смогли справиться с «Атлетико» — 0:1.
В общем, я тут не вижу, за счёт чего «Жирона» должна зарабатывать очки. «Барселона» выйдет на поле заряженной после поражения от «Реала». Должны каталонцы сейчас выигрывать с отрывом в несколько голов, я считаю», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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