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«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 15 апреля

«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 15 апреля
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.12.

«В Российской Премьер-Лиге нас ждёт встреча «Урала» и ЦСКА. Эти соперники уже на следующей неделе встретятся в рамках финала плей-офф Кубка России. Ну а сейчас вот они поборются за очки в РПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Екатеринбуржцы откровенно посыпались в последнее время. Если в Кубке команда Гончаренко смогла себя проявить, то вот в чемпионате у неё есть проблемы. Ранее команда шла на длинной серии без побед. Но вот прошла пара недель, и «Урал» уже идёт на другой серии — из трёх поражений кряду. Кроме «Динамо» (0:1) и «Зенита» (0:2), коллективу поражение нанёс ещё и «Ахмат» (0:2). В таблице подопечные Гончаренко уже особых перспектив не имеют — им бы сейчас не опуститься в зону вылета, от которой их отделяет шесть очков.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот у ЦСКА ещё может получиться побороться за медали в РПЛ. Сейчас клуб идёт на четвёртом месте и отстаёт от «Ростова» со второй строчки на четыре очка. Конечно, за «Зенитом» армейцам вряд ли удастся угнаться. Но вот серебро вполне может достаться подопечным Федотова. Тем более что, в отличие от «Урала», команда идёт на серии побед. В том числе за четыре встречи удалось ЦСКА обыграть и «Зенит» — 1:0.

В общем, я тут отдаю предпочтение ЦСКА. У «Урала» начались проблемы. Встреча с армейцами для екатеринбуржцев пройдёт не в самое подходящее время. Вряд ли хозяева поля смогут навязать борьбу сопернику, идущему на серии побед», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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