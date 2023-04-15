«Кадис» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Кадис» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Кадис» и «Реал» Мадрид встретятся в рамках очередного тура испанского чемпионата. На неделе «сливочные» играли с «Челси» в Лиге чемпионов. Я не думаю, что на Примеру сейчас Анчелотти бросит все силы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В испанском чемпионате для «Реала» особой интриги нет. Клуб с большой вероятностью финиширует вторым – «Барселону» ему уже не догнать. Так что осталось «сливочным» снова сделать ставку на Лигу чемпионов. Тем более что шансы пройти в полуфинал значительно выросли – несколько дней назад подопечные Анчелотти разобрались дома с «Челси» (2:0). Не думаю, что на «Стэмфорд Бридж» у мадридцев возникнут проблемы.

Испания - Примера. 29-й тур 15 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Кадис Кадис Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот у «Кадиса» совсем другая ситуация в испанском чемпионате. В таблице клуб идёт ниже середины, всего в четырёх очках от зоны вылета. Так что подопечным Серхио Гонсалеса необходимо набирать баллы во всех оставшихся матчах. Побед у «жёлтой подлодки» в последнее время было мало – всего одна в пяти турах.

В общем, я склоняюсь к тому, что «Кадис» тут зацепится за очки. Да, «Реал», конечно, сильнее. Однако через несколько дней мадридцам предстоит играть с «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов. Так что думаю, сейчас Анчелотти даст основным игрокам отдохнуть. Поставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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