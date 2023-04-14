«Кадис» — «Реал». Никаких поблажек!

Даже в случае ротации «сливочные» не отдадут три очка аутсайдеру.

15 апреля 2023 года состоится матч 29-го тура Примеры «Кадис» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы «Кадиса» оценены в 7.70. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Кадис» — «Реал» 15 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Кадис» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Реал» (15.04.2023)

Испания - Примера. 29-й тур 15 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Кадис Кадис Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кадис» наконец-то выиграл, после пяти встреч без побед. Команда обыграла «Бетис» благодаря голам Кристофера Рамоса и Рубена Алькараса во втором тайме. Однако соперник играл в меньшинстве, получив два удаления. Нет сомнений, что именно это помогло клубу выиграть.

В последнем матче Примеры «Реал » проиграл «Вильярреалу» со счётом 2:3. Это было второе поражение в трёх встречах, и теперь мадридцы отстают от «Барселоны» на 13 очков.

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Зато в Лиге чемпионов «Реал» победил «Челси» со счётом 2:0 благодаря голам Бензема и Марко Асенсио. 18 апреля мадридцы отправятся в Лондон на ответный матч, поэтому нельзя исключать ротацию во встрече с аутсайдером.

Команды пересекались 34 раза во всех соревнованиях с 1977 года. Мадридцы доминировали в этих встречах, одержав 24 победы. «Кадис» выиграл четыре раза, а шесть встреч завершились вничью. «Реал» не знает поражений в шести последних очных встречах на выезде, одержав четыре победы за это время. В двух из последних пяти матчей между этими клубами было забито более 2.5 мяча.

Хозяева проводят далеко не лучший сезон, но в пяти из шести последних матчей в Примере они остались непобеждёнными. В четырёх из них клубы забивали минимум по голу.

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В последних шести матчах лиги у «Реала» две победы, столько же поражений и ничейных результатов. Подопечные Карло Анчелотти проиграли в двух из четырёх последних выездных встреч Ла Лиги, что вызывает беспокойство.

«Сливочные» обладают мощным составом и результатами на дистанции, но они будут держать в уме ответный матч с «Челси» в Лиге чемпионов, который состоится всего через три дня после игры.

Тем не менее, учитывая превосходство «Реала» над «Кадисом», мы ставим на то, что гостям удастся вырвать победу. Пусть она и будет непростой. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что «сливочные» выиграют, но обе команды забьют. В букмекерской конторе «Фонбет» предлагают коэффициент 3.05 на это событие, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Прогноз: победа «Реала» и обе забьют за 3.05.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

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