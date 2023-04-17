«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.86.
«Круто, что сходятся две команды с противоположными задачами, но с мотивацией. «Ливерпулю» нельзя ничего терять, с учётом гостевой форы команда всего трижды победила на выезде – это вызывает колоссальное удивление.
Лига чемпионов уходит от Клоппа. «Ливерпуль» может потерять огромные деньги, не участвуя в этом турнире. Идут поиски нового владельца клуба. Я уверен, что мотивации будет достаточно.
Как и мотивации у «Лидса», который в двух очках от зоны вылета. Хави Грасия прекрасно понимает, что любая игра определяющая. Тем более — домашняя. Тем более — против «Ливерпуля», которого шатает весь сезон.
Я бы обратил внимание на то, что из пяти игр четыре между этими командами – это «верха». Тут едва ли можно представить низовой футбол. Потому как в обороне проблемы у одних и у других. В атаке у хозяев Бэмфорд хорош, у гостей есть Салах и Фирмино. С учётом яркости атаки и проблем обороны здесь будет ОЗ и ТБ 2.5», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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