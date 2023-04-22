«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.86.

«Ливерпуль» примет дома «Ноттингем Форест» в очередном туре АПЛ. Думаю, у гостей тут особых шансов нет. «Мерсисайдцы» обязаны обыгрывать соперника из зоны вылета.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» не очень стабильно выступает в этом сезоне. Череда разных результатов привела к тому, что клуб идет в середине таблицы. Хотя шансы на участие в плей-офф у подопечных Юргена Клоппа ещё есть. «Тоттенхэм» с пятой строчки опережает мерсисайдцев на шесть очков. Правда, между ними стоят ещё «Брайтон» и «Астон Вилла». Так что много чего должно произойти, чтобы «Ливерпуль» попал в топ-5.

А вот у «Ноттингем Форест» совсем другая задача сейчас – не вылететь из АПЛ. Пока что клуб идёт на 18-м месте. Но шансы на сохранение прописки в чемпионате у команды довольно высоки. «Эвертон» обгоняет красных только по дополнительным параметрам. Но для достижения своей цели подопечным Стива Купера нужно срочно начать выигрывать. Давно «Ноттингем» не знает викторий. Сейчас для коллектива это будет уже вторая игра подряд с топ-клубом. На прошлых выходных «Форест» уступил «Ман Юнайтед» — 0:2.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Ливерпуль Ливерпуль Не начался Ноттингем Форест Ноттингем Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, подопечные Юргена Клоппа обязаны побеждать сейчас. Клуб вышел на небольшую серию без поражений, неделю назад он разгромил «Лидс» (6:1). Конечно, такого же крупного счёта я тут не жду. Но всё же поставлю на викторию «Ливерпуля» с отрывом в несколько голов. «Ноттингем Форест» сейчас находится не в той форме, чтобы противостоять красным», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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