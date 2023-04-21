«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Левая Салаха накажет Наваса

Мохамед установил рекорд по голам с этой ноги и может его укрепить.

22 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех клуба из Ноттингема оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 7.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 22 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» (22.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Ливерпуль Ливерпуль Не начался Ноттингем Форест Ноттингем Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели ответные матчи 1/4 финала еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ 22 апреля состоится пять встреч 32-го тура. В одной из них на стадионе «Энфилд» померяются силами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Бóльшую часть текущего сезона «Ливерпуль» штормит. Он вылетел из всех турниров и некоторое время располагался в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии. Тем не менее на последнем отрезке в выступлениях и результатах «красных» проглядывается прогресс.

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За последние 10 туров в чемпионате Англии мерсисайдцы проиграли только «Борнмуту» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Вничью они сыграли с «Кристал Пэлас» (0:0), «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

За этот отрезок времени «красные» забили 22 мяча. В 11 (8+3) из них принял участие Мохамед Салах. Нападающий набрал потрясающую форму. Во многом благодаря его стараниям «Ливерпуль» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Отставание от располагающейся на шестом месте «Астон Виллы» составляет три очка. При этом у подопечных Клоппа есть матч в запасе. Стимул в виде попадания в зону еврокубковых турниров наверняка добавит мотивации.

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А вот «Ноттингем Форест» после отличного отрезка в середине сезона угодил в чёрную полосу. За последние 10 туров в чемпионате Англии он не побеждал. Вничью подопечные Стивена Купера сыграли с «Манчестер Сити» (1:1), «Эвертоном» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Несмотря на старания Кейлора Наваса, они очень много пропустили — 21 мяч. Костариканский голкипер совершил 17 сейвов. Сообщается, что он раздумывает над продолжением карьеры в чемпионате Мексики.

По некоторой информации, «Ноттингем Форест» не может себе позволить выплачивать зарплату Навасу в полном объёме. Ранее в своём интервью вратарь не исключал варианта того, что вернётся в «ПСЖ». Так или иначе, его совместный путь с «лесниками» вот-вот закончится.

На данный момент «Ноттингем Форест» располагается в зоне вылета — на 18-й строчке. Мотивации у него тоже предостаточно, но выбраться из кризиса будет непросто. «Ливерпуль» — точно не самый удобный для этого соперник. У мерсисайдцев гораздо сильнее состав, и на последнем отрезке сезона они набрали отличную форму.

Дополнительное преимущество мерсисайдцам даёт то, что встреча состоится на домашнем стадионе. За 14 туров на своём поле клуб потерпел всего одно поражение. Также мерсисайдцы четыре раза сыграли вничью и забили 36 мячей.

Предлагаем поставить на то, что Мохамед Салах забьёт в предстоящем матче. Поставить на это можно с коэффициентом 1.80. Египтянин забил семь мячей в последних семи турах АПЛ. На наш взгляд, его результативная серия имеет все шансы продолжиться.

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Поможет в этом Салаху Луис Диас. Пропустивший полгода из-за травмы колена нападающий наконец-то восстановился и принял участие в матче последнего тура с «Лидсом». Также интересно, что, оформив дубль во встрече с «павлинами», Салах стал рекордсменом по количеству мячей, забитых левой ногой — 107.

Прогноз и ставки на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 22 апреля 2023 года

«Ливерпуль» набрал хороший ход на последнем отрезке сезона. Он выиграл ряд непростых матчей, порадовав результативностью. «Ноттингем Форест», напротив, сильно сбавил. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, он проиграл 7 из 10 последних матчей, пропустив много мячей. Ждём, что мерсисайдцы уверенно победят «лесников» и что Мохамед Салах снова забьёт.

Ставка: Мохамед Салах забьёт за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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