«Арсенал» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.14.

«Арсенал» и «Челси» проведут встречу в 34-м туре АПЛ. Синим не повезло с графиком. Одолеть «канониров», находящихся в самом разгаре борьбы за чемпионство, будет очень сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, «Арсенал» испортил себе концовку сезона. «Канониры» уверенно лидировали в турнире. Однако для победы в АПЛ нужно быть готовым сражаться до самого конца. Такого опыта у подопечных Артеты ещё мало.

А вот «Манчестер Сити» уже давно участвует в чемпионских гонках. Так что на дистанции «горожане» оказались более стабильны. Сейчас подопечные Гвардиолы заняли первое место и, имея матч в запасе, обгоняют «Арсенал» на одно очко.

Важной также стала игра «Арсенала» и «Ман Сити» в предыдущем туре. В ней подопечные Артеты не смогли проявить чемпионский характер – 1:4. Три ничьих до этого тоже делу не помогли.

Но, как бы то ни было, дела у «Челси» всё равно идут хуже. Клуб пребывает на более длинной серии без побед. Более того, сейчас синие только проигрывают. Смена главного тренера пока никак не помогла. Подопечные Лэмпарда еще и катастрофически плохо играют в атаке – один гол в пяти турах.

В общем, тут «Арсенал» обязан побеждать. Да, в предыдущих турах «канониры» терпели неудачи. Но на этот раз в соперниках у команды ещё более проблемный «Челси». Синим в их нынешней форме за счастье будет даже сыграть вничью. Ставлю на азиатскую фору (-1) на «Арсенал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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