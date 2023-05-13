«Зенит» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Зенит» примет дома «Краснодар» в рамках 27 тура РПЛ. Питерцы уже гарантировали себе победу в чемпионате в прошлом туре. Но не думаю, что подопечные Семака сейчас расслабятся и уступят «быкам».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Скорее всего, сегодня у «Зенита» сыграют не все футболисты основного состава – выйдут на поле резервисты. Команде терять уже нечего. ЦСКА и «Ростов» никак не смогут догнать лидера.

«Краснодар» тоже ни за что особо уже не борется. С 42 баллами команда идет на шестом месте. От топ-3 «быки» отстают почти на десять очков. Вряд ли удастся подопечным Владимира Ивича подняться на несколько позиций в оставшихся турах.

Тем более что выглядел «Краснодар» в последнее время не очень хорошо – часто терял очки. В том числе, не смогли «быки» выиграть у «Урала» — 1:1. А вот «Зенит» сильно проводил матчи недавно, почти только побеждал. Только в противостоянии с «Ростовом» со второй строчки команда Семака не смогла набрать три балла – 0:0.

В общем, я рискну и предположу, что тут нас ждут голы с обеих сторон. «Зенит» явно не выйдет на поле в полностью боевом составе. Так что у «Краснодара» наверняка будет возможность забить, что он, я считаю, и сделает. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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