«Вальядолид» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.85.

«Вальядолид» примет дома «Барселону» в рамках одного из последних туров Ла Лиги. Конечно, каталонцы уже не имеют особой мотивации, своё дело они сделали – чемпионат выигран. А вот бело-фиолетовые ещё борются за выживание. Так что не думаю, что исход этой встречи очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Хави уступила в последнем туре «Реалу Сосьедад» — 1:2. Но, конечно, это не особо волновало «Барселону». Клуб празднует победу в чемпионате. С учётом всех финансовых и медийных скандалов успех в Примере им сейчас действительно нужен был. Думаю, что остаток матчей в этом сезоне сине-гранатовые проведут, не особо напрягаясь.

А вот «Вальядолиду» стоит как раз напрячься. Клуб идёт в зоне вылета, на 18-м месте. И, в отличие от всех своих соседей, бело-фиолетовые только проигрывали в последних матчах. Шансы на сохранение прописки в турнире у подопечных Пауло Пеццолано ещё есть – «Хетафе» со спасительной 17-й позиции имеет столько же очков в активе. Однако сможет ли клуб прервать свою серию неудач?

Несмотря на победу в Ла Лиге, не могу сказать, что «Барселона» доминировала весь сезон. Время от времени оступалась команда. В чемпионате ей помогло то, что «Реал» чаще терял очки. Так что сейчас не жду от каталонцев боевого настроя. А вот «Вальядолиду» есть за что сражаться. Так что я рискну и поставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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