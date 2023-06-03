ЦСКА — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 3 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ничья за 4.80.

«ЦСКА и «Ростов» сыграют в заключительном туре Российской Премьер-Лиги. Конечно, командам не повезло с соперником тут. Ведь оба коллектива сейчас борются за серебро в турнире.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» смог в последнем туре обыграть «Ахмат» в тяжёлом матче со счётом 3:2. Эта победа была важна для команды Карпина, так как до этого она шла на серии без викторий. В том числе уступил клуб нижестоящим соперникам – «Сочи» и «Факелу» (0:1 и 0:2).

А вот ЦСКА долгое время шёл на серии викторий. Но последние туры смазали концовку сезона армейцам. Сперва клуб уступил «Спартаку» (1:2), а затем не смог обыграть «Краснодар» — 0:0. В итоге подопечные Федотова сейчас с 55 баллами идут вторыми – они имеют минимальный отрыв от преследователей в лице «Спартака» и «Ростова» в одно и два очка соответственно.

Я, конечно, жду тут равной борьбы. Обе команды неплохо провели сезон и заслужили финишировать на втором месте. Поэтому, я думаю, они не определят победителя. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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