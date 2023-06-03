ЦСКА — «Ростов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ничья за 5.30.

«Здесь, конечно, намечается невероятный накал страстей. Лидеры чемпионата всё-таки оставили на последний тур вопрос второго места, и теперь всем нужна только победа. «Ростов» наконец собрал всю волю в кулак и перестал раздавать очки, одержал в прошлом туре очень трудную и важную победу над «Ахматом». Хотя и там чуть было не упустил желаемое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА же после обидного поражения в дерби слегка прихрамывает, не смогли армейцы сладить с «Краснодаром» и пребывают сейчас в нервозном состоянии. В целом по настрою можно сказать, что команды уравнялись. По другим показателям москвичи всё ещё превосходят команду Карпина, плюс играют дома, но если уж ростовчане чего захотят, то будут хвататься всеми руками и ногами за любую возможность. Так что результат видится ближе к боевой ничьей», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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