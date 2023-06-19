Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Северная Ирландия — Казахстан: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024

Северная Ирландия — Казахстан: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан.

Ставка: победа Северной Ирландии с форой (-1) за 2.04.

«Северная Ирландия и Казахстан сыграют в рамках 4-го тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Обе сборные часто проигрывали в последнее время. Но я всё равно склоняюсь к тому, что перевес сейчас на стороне хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Северная Ирландия пока неудачно выступает на этом этапе отбора на Евро — единственной победы сборная добилась в матче с аутсайдером группы – 2:0 с Сан-Марино. А вот по-настоящему сильным соперникам ирландцы уступали – 0:1 с Данией и Финляндией.

До этого команда принимала участие в отборе Лиги наций и финишировала в своей группе на третьем месте, уступив даже Косову.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот Казахстан намного лучше пока себя показывает на этом этапе отбора на Евро. Команда идёт выше в таблице — имеет на одну победу больше. Кроме Сан-Марино (3:0), смогли казахстанцы обыграть Данию (3:2). Также в матче со Словенией сборная хотя и проиграла, но смогла забить – 1:2.

Однако до этого Казахстан проводил несколько товарищеских матчей и только уступал в них. В отборе Лиги наций команда тоже не смогла добиться успеха.

Не уверен, что победа над Данией что-то говорит о форме казахстанцев. Скорее, датчане недооценили своего соперника. Так что я тут верю в успех команды Северной Ирландии — у неё всё-таки есть игроки, выступающие в топовых европейских турнирах», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

Тухель убедил Уолкера покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Баварию».

«Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Жирова.

Защитник «Зенита» Круговой попал в сферу интересов турецких клубов.

Адиев показывает результаты:
Северная Ирландия — Казахстан. Тренер из России познал секрет успеха
Северная Ирландия — Казахстан. Тренер из России познал секрет успеха
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023