Англия — Португалия: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Англия — Португалия.

Ставка: Англия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.

«Англичане — единственная команда на этом турнире, которая не пропустила ни одного мяча. Отлично действует команда, в меру прагматично, мало что позволяет у своих ворот. Это уже практически взрослая команда, большинство игроков которой имеют опыт выступления во взрослом футболе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португалия вряд ли заслуживала места в четвертьфинале. У них всего одна победа в группе, ни в одной из игр команда не выглядела убедительно. Не без везения, с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей она прошла в плей-офф. Практически в каждом компоненте игры Португалия уступает своему сопернику.

Португалия будет играть вторым номером. Она так делает, когда понимает, что соперник более мастеровитый. Сейчас, как мне кажется, именно тот случай. Это обещает не очень результативную игру.

Предположу, что Англия не проиграет при тотале меньше 3.5», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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