Англия — Португалия. Ещё одним фаворитом меньше

2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы до 21 года Англия — Португалия. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу англичан в основное время можно с коэффициентом 2.00, а шансы португальцев оцениваются аналитиками в 4.15. Ничья доступна за 3.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Англия U21 — Португалия U21 2 июля 2023 года

Букмекеры не смогли определиться, будет ли матч результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.99, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол Англии дают коэффициент 1.18, а гол Португалии оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.77.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Англия — Португалия (02.07.2023)

На молодёжном чемпионате Европы начинается самая интересная стадия – плей-офф. В интригующей паре 1/4 финала сойдутся две команды из стран с богатыми футбольными традициями – Англия и Португалия. Стартовый свисток прозвучит в воскресенье в 19:00 мск на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси.

Сборная Англии ещё никогда не выигрывала у Португалии в финальных раундах молодёжных чемпионатов Европы. Это будет уже четвёртая встреча команд на таком уровне. В прошлый раз англичане уступили со счётом 0:2 португальцам.

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Сразу пятеро участников той встречи от сборной Англии смогут выйти на поле в ближайшем матче, тогда как состав португальцев обновился почти полностью – лишь вингер Шику Консейсау из «Аякса» приехал на второе подряд молодёжное Евро.

Португальской команде не хватает двух важных футболистов – по причине травм на Евро не доехали полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра, который провёл за молодёжку больше всего матчей, а также лучший бомбардир сборной – нападающий Гонсалу Рамуш из «Бенфики».

Возможно, в более сильном составе португальцы вышли бы из группы без заминки. После поражения в стартовой встрече от Грузии (0:2) подопечные Руя Жорже не смогли удержать победный счёт в матче с Нидерландами (1:1).

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В решающей игре с Бельгией португальцы смогли вырвать победу со счётом 2:1 только на 89-й минуте, но благодаря пенальти. Если бы не ничья в параллельной встрече грузин и нидерландцев, Португалия не вышла бы в плей-офф.

В то же время сборная Англии избежала нервотрёпки и победила во всех трёх играх с одинаковым счётом 2:0. Вопрос выхода с первого места был решён ещё после встреч с Чехией и Израилем, поэтому на матч 3-го тура с немцами Ли Карсли дал отдохнуть большей части основной обоймы.

Даже второй состав англичан справился с действующими чемпионами Европы, пусть те и не впечатлили на текущем турнире. Победа над Германией стала для «трёх львов» шестой в семи последних матчах. На этом временнóм отрезке, включающем в себя игры с сентября прошлого года, можно отметить также победы над Италией (2:0) и Францией (4:0).

Англичане перехватили у Португалии статус одного из главных фаворитов на победу в турнире. Этой команде свойственна стабильность, а глубина состава является приятным бонусом. Отдохнувшие лидеры английской сборной не испытают проблем в четвертьфинале. Поставим на победу Англии в основное время за 2.00.

Прогноз и ставка на матч молодёжного Евро-2023 Англия U21 — Португалия U21 2 июля 2023 года

Сборная Португалии приехала на Евро-2023 в статусе одного из главных претендентов на победу, но растеряла всё своё очарование. Англия настолько уверенно выиграла отборочную группу, что смогла позволить себе сыграть матч с Германией вторым составом и всё равно победить. Номинальные хозяева встречи уверенно возьмут своё, не доводя дело до дополнительного времени.

Ставка: победа Англии за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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