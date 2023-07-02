Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Англия U21 — Португалия U21.

Ставка: победа Англии U21 за 1.93.

Сборная Англии U21 катком прошлась по соперникам на групповой стадии Евро-2023, одержав три победы с одинаковым счётом 2:0. Номинальные хозяева настолько мощно смотрелись в каждом матче, что сомнений в их тотальном превосходстве не возникало. Сложилось впечатление, что англичане используют лишь 50-60 процентов от своего потенциала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португальцам хватило даже четырёх очков, чтобы квалифицироваться в плей-офф. Они обыграли сверстников из Бельгии со счётом 2:1 и завершили вничью (1:1) матч с Нидерландами U21. С атакой у команды проблемы — всего три забитых мяча на групповом этапе Евро-2023. У Португалии не нашлось нового Криштиану, который сплотил бы игроков вокруг себя.

Сборная Англии U21 — фаворит не только четвертьфинала, но и всего Евро-2023. Оборона является главным козырем номинальных хозяев — ни одного пропущенного мяча. Их соперник слабо выглядит на турнире, и лишь везение помогло португальцам выйти в плей-офф. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии U21 за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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