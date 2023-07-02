Англия — Португалия: когда начало матча четвертьфинала Евро-2023, на кого ставить, прогноз

2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы до 21 года Англия — Португалия. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу англичан в основное время можно с коэффициентом 2.00, а шансы португальцев оцениваются аналитиками в 4.15. Ничья доступна за 3.78.

Букмекеры не смогли определиться, будет ли матч результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.99, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол Англии дают коэффициент 1.18, а гол Португалии оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.77.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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