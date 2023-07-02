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Англия — Португалия: когда начало матча четвертьфинала Евро-2023, на кого ставить, прогноз

Англия — Португалия: когда начало матча четвертьфинала Евро-2023, на кого ставить, прогноз
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2 июля состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы до 21 года Англия — Португалия. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу англичан в основное время можно с коэффициентом 2.00, а шансы португальцев оцениваются аналитиками в 4.15. Ничья доступна за 3.78.

Букмекеры не смогли определиться, будет ли матч результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.99, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол Англии дают коэффициент 1.18, а гол Португалии оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.77.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Португалия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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