Испания — Украина: прогноз Артура Петросьяна на полуфинальный матч чемпионата Европы U21

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 U21 Испания — Украина.

Ставка: ТМ 0.5 с первой по 29-ю минуту за 1.89.

«Украинцы провели героический матч с французами. По первым 30 минутам казалось, что команды из разных лиг, настолько разнился уровень. Франция была самой мощной командой на турнире и не только по антропометрическим данным, но и по игре, которую удавалось демонстрировать.

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Потом Украина начала показывать то, что умеет, — играть в стиле Лобановского, в качественный контратакующий футбол. Мудрик, впервые вышедший на этом турнире на поле, показал всё, что умеет. Раздавал гениальные передачи и делал разницу на поле. Отлично сыграли Судаков, Бондаренко. В целом Украина показала, насколько может держать удар и грамотно контратаковать. Нанесли три удара в створ и забили три мяча, а в конце показали, насколько уверенно может чувствовать себя эта украинская команда.

Мне кажется, что после такой победы на Испанию будет должный настрой и бояться такого соперника украинцы не будут. Если сравнивать по мощи, то Франция сильнее и разнообразнее, чем эта испанская команда. Она хороша в игре с мячом и действует в лучших традициях испанских сборных, но в плане контратак, эффективности в нападении я бы поставил Украину выше. Причём это своё умение украинцы показывали во всех матчах турнира, кроме игры с Испанией, которая была почти товарищеская. Но и та игра показала, что Украине не стоит бояться Испании.

Понятно, что Украина не будет форсировать события, да и Испания раскачивается долго. Начало будет медленное, поэтому приглянулась ставка на то, что с 1-й по 29-ю минуту не будет гола», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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