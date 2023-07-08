ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Братского кубка

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.45.

«Удивительный, уникальный кубок решили разыграть между собой братские команды — ЦСКА и «Динамо». ЦСКА готовится к матчу за Суперкубок против «Зенита». Динамовцы просто готовятся с новым тренером к новому сезону — с Марцелом Личкой. «Динамо» провело товарищеский матч против хабаровского СКА — выиграли со счетом 2:1. ЦСКА обыграл «Нефтехимик» — 4:0, но счет не должен тут заслонять то, что что было на футбольном поле. У «Нефтехимика» было очень много моментов, я смотрел эту игру, и там Акинфеев выручил, и Тороп выручил во втором тайме, поэтому в обороне у ЦСКА проблемы имеются, плюс не все сильнейшие сейчас готовы играть у армейцев. «Динамо» может этим воспользоваться. Плюс мы знаем, в какой футбол играет Личка — агрессивный, смелый, атакующий. Может быть, в этом матче появится Бальбуэна, вернувшийся в «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну, и учитывая, что это хоть и Братский кубок, но это такие шоу матчи — 2 дня подряд (первый — на «ВЭБ Арене», второй — на «ВТБ Арене»). То есть сначала ЦСКА играет дома. Тут скорее команды будут не оборону налаживать, не от обороны играть, а придумывать что-то в атаках, поэтому, мне кажется, голы должны быть. Не просто так приехали Думбия и Кураньи. Скорее всего, они на поле появятся, не знаю. Что-то интересное команды для болельщиков, безусловно, приготовили.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок 08 июля 2023, суббота. 13:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Как правило, такие шоу матчи получаются результативными, поэтому я бы рассмотрел вариант «обе забьют» в этой встрече либо сыграл банальный «верх», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

42-летний Джон Терри объявил о возвращении в «Челси».

Куман раскритиковал «Барселону» за подписание возрастных футболистов.

Тихонов: Абаскалю не хватает опыта, он повторил те же ошибки, что и в «Базеле».