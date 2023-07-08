Англия — Испания: во сколько начало финала Евро-2023 U21, кто фаворит, какие прогнозы

8 июля состоится финал молодёжного чемпионата Европы Англия – Испания. Начало – в 19:00 мск.
Эксперты не могут определиться с фаворитом: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.78. Успех англичан оценивается аналитиками коэффициентом 2.80. Поставить на ничью предлагают за 3.50.
Аналитики сомневаются, что матч Англия – Испания получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.32. Гол испанцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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