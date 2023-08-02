«Ливерпуль» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на товарищеский матч

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Бавария».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 2.11.

«Матч пройдёт в Сингапуре. В принципе, «Ливерпуль» сейчас уже играет на том уровне, на котором завершал прошлый сезон. Команда динамично действует, выглядит физически хорошо. Отлично работает прессинг, плюс немало игроков уже набрали приличную форму. В то же время остаются былые проблемы, а именно после потери мяча команда выглядит уязвимо. В центре поля всё очень плохо, причём никого приобрести на позицию шестого номера пока не удалось.

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Да, были хорошие приобретения, а именно Мак Аллистер уже влился в коллектив, играет на должном уровне. Хотя в целом найти замену ушедшему давно уже Вейналдуму так и не удалось. Судя по всему, матчи с участием «Ливерпуля» пока будут весёлыми. Забивать команда должна много как в последних матчах, так и в конце прошлого сезона. В последних трёх матчах «красные» забили 12 голов, по четыре в каждой встрече, но и пропустили много, в том числе от двух средних немецких команд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока не кажется, что у «Баварии» всё в порядке, причём не кажется, что сезон для Тухеля сложится легко. В прошлом сезоне не без доли везения удалось выиграть чемпионат, но в предстоящем сезоне будет всё на порядок сложнее. Кадровая ситуация пока сложная. В последнем матче с «Манчестер Сити» было видно, что разница в классе, как и в предыдущих матчах Лиги чемпионов. За счёт индивидуального мастерства голы забиваются, но общего командного движения вперёд пока нет.

Мне кажется, что предстоящая игра должна получиться увлекательной. Букмекеры видят фаворитом «Баварию». Мне так не кажется. Думаю, что «Ливерпуль» сейчас находится на лучшем ходу. Клопп грамотно использует всю обойму, плюс гармонично выглядят и молодые игроки.

Думаю, что «Ливерпуль» с поля не уйдёт без забитых мячей, причём как минимум два от «красных» мы увидим. Также возьмём 1Х и обе забьют. В целом же советую пока основные ставки делать в лайве», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 16.94.

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