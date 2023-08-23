«Муром» — 2DROTS: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Муром» – 2Drots во 2-м раунде Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Муром» не проиграет за 1,65.

«2Drots сыграет на выезде против клуба «Муром», который тренирует Евгений Перевертайло. Я думаю, что многие его помнят по работе в «Уфе». 2Drots — тоже такой сторожил медиафутбола, он знает, как себя готовить. Команда знает, в какой футбол играть. Благо, что Дмитрий Кузнецов уже не первый год с этим составом работает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, здесь, в отличие от первой пары («Текстильщик» — «Амкал»), фаворит есть, и букмекеры считают, что этот фаворит — 2Drots, даже несмотря на то что он играет на выезде — в Муроме, на стадионе имени Виктора Лосева.

«Муром» — команда очень крепкая. 3 ничьи после 7 туров у «Мурома», была победа над ульяновской «Волгой», которая в прошлом году, между прочим, играла в 1-й лиге. Не проиграл «Муром» на выезде «Краснодару-2», с Уфой на выезде сыграл вничью 2:2, с «Ротором», у которого классный состав и хорошие финансовые возможности, была ничья – 1:1. Только вот в последнем туре «Муром» уступил брянскому «Динамо» — 0:1.

Напрасно верить и рассчитывать, что фаворитом в этой паре является именно 2Drots. Я бы здесь скорее плясал, наверное, от хозяев, от «Мурома», потому что будет сверхмотивация, так как повышенное внимание к этой встрече. «Мурому» захочется себя показать, плюс матч на федеральном канале. Я уверен, что футболисты будут максимально настроены», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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