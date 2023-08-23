Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Муром» — 2DROTS.

Ставка: победа 2DROTS за 2.20.

Очередным соперником 2DROTS в Кубке России оказался «Муром». Клуб выступает во Второй лиге А и пока порадовать болельщиков стабильными результатами не в состоянии. По итогу шести туров чемпионата у хозяев в активе шесть очков. Руководит «Муромом» известный специалист Евгений Перевертайло. Команда в минувшем сезоне добилась повышения в классе и старается закрепиться во Второй лиге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

2350 зрителей собралось на матче 1/256 финала Кубка России между командами 2DROTS и «Сахалин». И хозяева не подвели — они продемонстрировали максимальную самоотдачу и выиграли со счётом 2:0. Голы забивали Денис Гудаев и Максим Фролов. Отдельной похвалы заслуживает Гаучо. Он не слишком результативен в Медиалиге, но в Кубке России сыграл просто с сумасшедшим настроем.

Для гостей участие в Кубке России — отличный способ привлечь подписчиков. Вряд ли кому-то будет интересна закрытая игра от обороны. Наверняка 2DROTS пойдут вперёд большими силами и сумеют победить. Им обеспечена поддержка трибун, поскольку для своих подписчиков они оплатили билеты в кассе. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу 2DROTS за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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