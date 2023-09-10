Казахстан — Северная Ирландия: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора Евро-2024 Казахстан — Северная Ирландия.

Ставка: обе забьют за 2.21.

«В очередном туре квалификации Евро-2024 Казахстан сыграет с Северной Ирландией. Гости идут на серии поражений. Хозяева поля для меня выглядят тут фаворитами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Казахстан провёл тяжёлый матч с Финляндией пару дней назад. Финны активно играли, много атаковали. «Ястребы» долго держались и давали отпор противнику. Но в итоге сборная пропустила в конце встречи и проиграла – 0:1.

Впрочем, до этого подопечные Магомеда Адиева шли на серии побед в этой квалификации Евро-2024 – победили Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0). Думаю, Казахстан точно поборется за выход из группы. Пока что команда идёт четвёртой, отставая от второй строчки всего на очко.

У Северной Ирландии шансов на успех в этой квалификации Евро-2024 намного меньше. Сборная идёт на пятом месте, имея в активе всего три очка, набранные в 1-м туре с Сан-Марино (3:0). После этого «зелёно-белая армия» только проигрывала, трижды со счётом 0:1.

Сегодня я верю в успех Казахстана. Однако сборной будет непросто с Северной Ирландией. Да, гости идут на серии неудач. Но это означает, что сейчас «зелёно-белая армия» будет активна в атаке, постарается огорчить оборону соперника, как в прошлом туре со Словенией (2:4). Так что и сейчас «ястребам» вряд ли удастся добиться сухой победы», — сказал Мостовой.