Россия — Камерун: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 12 октября

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун.
Ставка: ТБ 2 за 1.75.
«Пришла пора говорить о матчах сборных, в частности о сборной России, которая продолжает проводить товарищеские встречи. Наконец-то Россия сыграет дома, в Москве, против Камеруна.
У Камеруна качественный и хорошо подобранный состав, и если уж этот соперник не будет возбуждать Россию, то уже тогда и сложно сказать, что сможет. Придут болельщики, матч пройдёт на стадионе «Динамо».
Пока же вокруг сборной ещё негативный фон, не тот состав, не те игроки, эксперименты Карпина, практически одна и та же тактика. Но надо вспомнить, что с настроем проблем не было в последнем матче против Ирака (2:0). Да, первый тайм не удался, но всё равно два мяча забили.
Сейчас же соперник классный, достойный, который любит играть с мячом, в атаку и не всегда аккуратен в обороне. На такой матч ничего, кроме «верха», рассматривать не стоит. Эта ставка сейчас очень прилично оценивается. Всё располагает к тому, что мы увидим результативный футбол, поэтому осторожно можно взять ТБ (2), ну и для большего коэффициента — ТБ (2.5)», — сказал Генич.