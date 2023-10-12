Россия — Камерун: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 12 октября

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун.

Ставка: ТБ 2 за 1.75.

«Пришла пора говорить о матчах сборных, в частности о сборной России, которая продолжает проводить товарищеские встречи. Наконец-то Россия сыграет дома, в Москве, против Камеруна.

У Камеруна качественный и хорошо подобранный состав, и если уж этот соперник не будет возбуждать Россию, то уже тогда и сложно сказать, что сможет. Придут болельщики, матч пройдёт на стадионе «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока же вокруг сборной ещё негативный фон, не тот состав, не те игроки, эксперименты Карпина, практически одна и та же тактика. Но надо вспомнить, что с настроем проблем не было в последнем матче против Ирака (2:0). Да, первый тайм не удался, но всё равно два мяча забили.

Сейчас же соперник классный, достойный, который любит играть с мячом, в атаку и не всегда аккуратен в обороне. На такой матч ничего, кроме «верха», рассматривать не стоит. Эта ставка сейчас очень прилично оценивается. Всё располагает к тому, что мы увидим результативный футбол, поэтому осторожно можно взять ТБ (2), ну и для большего коэффициента — ТБ (2.5)», — сказал Генич.