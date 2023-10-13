Нидерланды — Франция: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Лидеры группы B сыграют друг с другом: Нидерланды против Франции. Матч пройдёт в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». В 1-м туре этого отбора Франция и Нидерланды играли в Париже, и тогда французы выиграли – 4:0. Правда, повезло тогда сборной Франции не пропустить с пенальти. В конце сборная Нидерландов не реализовала. Вообще, при Кумане пока только одно поражение у голландцев, если мы говорим про официальные матчи, про отбор. В отборе было поражение как раз от сборной Франции 0:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока французы вообще ни одного мяча не пропустили в этой группе:

пять матчей — пять побед, 11 мячей забито, ноль пропущенных. Такой сдержанный футбол, как мы привыкли видеть от Дидье Дешама.

Нидерланды с греками ведут борьбу за вторую строчку в этой группе, важный матч для хозяев поля. Ну и когда-то Франция пропустит. Думаю, что здесь вполне можно попробовать поймать гол сборной Нидерландов, но вряд ли с такой обороной, как в последних матчах у голландцев, пусть всего и пять мячей пропущено у них, удастся свои ворота сохранить в неприкосновенности.

В первом случае, когда Франция выиграла – 4:0, я брал «обе забьют», тогда не доехало, попробую здесь догнаться этим вариантом. Можно попробовать вариант «обе забьют» за 1.72, что тоже считается, на мой взгляд, вполне достойным, неплохим коэффициентом. Но можно взять и комбо – «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча», здесь уже дают коэффициент мощный – 2.22. Поэтому выбор за вами, дорогие друзья. Я здесь остановился бы на варианте «обе забьют», а дальше уже думайте сами, решайте сами», — сказал Генич.