Нидерланды — Франция. Мбаппе в плохой форме, но Жиру выручит

Оливье хорош во всём. Если надо — он может стать голкипером и принести победу.

13 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.37. Успех нидерландцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Франция (13.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 13 октября запланировано семь встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет Францию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После разгромного поражения в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира на Евро-2024 от Франции (0:4) сборная Нидерландов победила Гибралтар (3:1), Грецию (3:0) и Ирландию (2:1). Таким образом, она расположились на втором месте в турнирной таблице.

У голландцев есть все шансы выйти в финальный раунд Евро-2024. Группа очень удобная. Из серьёзных соперников тут только Франция. Скорее всего, основная задача, которая стоит перед «оранжевыми» — это как раз отомстить французам за унижение в игре 1-го тура. Получится ли?

Назначение Рональда Кумана на должность главного тренера сборной Нидерландов пока что себя не оправдывает. Сокрушительно провалившийся в качестве наставника «Барселоны» бывший легендарный футболист ведёт в непонятном направлении и национальную команду.

В полуфинале Лиги наций нидерландцы проиграли Хорватии (2:4 доп. время), а во встрече за третье место уступили утратившей стабильность Италии (2:3). И это несмотря на то, что в обоих случаях они выступали на домашнем стадионе. Сдаётся, не поможет поддержка родных трибун «оранжевым» и на этот раз.

Дело ещё в том, что один из лидеров атаки сборной Нидерландов Коди Гакпо угодил в лазарет. Юрген Клопп отметил позитивную динамику, подчеркнув, что футболист уже ходит без бандажа. Однако во встрече последнего тура АПЛ с «Брайтоном» он не сыграл. Вряд ли примет участие и в предстоящем матче. Сообщается, что форвард может пропустить несколько недель, чтобы как можно лучше восстановиться.

Сборная Франции, в свою очередь, победила во всех пяти турах отборочного турнира на Евро-2024. Помимо нидерландцев, она обыграла Ирландию (1:0 и 2:0), Гибралтар (3:0), Грецию (1:0). За этот период времени подопечные Дидье Дешама забили 11 мячей, а сами не пропустили ни одного.

В первую очередь это заслуга Мика Меньяна. Голкипер набрал отменную форму. В частности благодаря его стараниям «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Впрочем, как выяснилось, у него есть весьма неплохая замена среди полевых игроков. Речь идёт, конечно же, об Оливье Жиру.

Во встрече последнего тура Серии А с «Дженоа» Меньян получил красную карточку. Его место в воротах занял не кто иной, как Жиру. Своей игрой Оливье покорил публику. По итогу он был включён в символическую сборную тура в качестве голкипера. Многолетнему лидеру и лучшему бомбардиру сборной Франции это наверняка придаст дополнительный заряд энергии и позитивного настроя.

Также в отличном тонусе пребывает и другой ведущий футболист «синих» — Антуан Гризманн. В 12 матчах в составе мадридского «Атлетико» он отметился пятью забитыми мячами. В частности благодаря стараниям 32-летнего нападающего «матрасники» преуспевают во всех турнирах.

Не в лучшей форме пребывает только капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе. Это в недавнем интервью признал и Дидье Дешам. Однако также опытный специалист сказал пару слов в оправдание нападающего, а также похвалил его за старание и желание исправиться. Возвращение в национальную команду наверняка пойдёт футболисту на пользу.

В «ПСЖ» Мбаппе вынужден играть по непривычной и не очень подходящей для себя стратегии, строящейся на контроле мяча. Видно, что он много суетится, и в конечном счёте это негативно сказывается на реализации. В стратегии Дешама Килиан получает гораздо больше свободы действий и пространства. И это приносит отличные плоды.

Поставить на победу сборной Франции в грядущем матче можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.37, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Шесть из семи последних очных встреч (включая несколько товарищеских матчей) закончились именно так. Причём в четырёх из них «трёхцветные» выиграли и не пропустили.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Амстердаме, сборная Франции выглядит фаворитом. У неё лучше результаты на дистанции, а также пребывают на подъёме ряд лидеров. У Нидерландов же после назначения Кумана наблюдается преимущественно регресс. Во всех матчах с сильными командами они проиграли. Домашний стадион и желание отомстить вряд ли помогут. Расклад сил и история очных встреч на стороне «синих». Поставить на победу Франции можно за 2.37 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Франции за коэффициент 2.37.

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