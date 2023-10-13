Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Франция: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы

Нидерланды — Франция: прогноз Егора Титова на матч квалификации чемпионата Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Франции с форой (0) за 1.65.

«Французы очень уверенно движутся по этому отбору – побеждают, не пропускают. Они будут на Евро. И, конечно, просто поражаюсь, какой запас у этой сборной. Даже если вся основа будет отсутствовать, не уверен, что станет сильно хуже. Мощнейшая обойма.

Казалось, голландцы неплохо выглядели на чемпионате мира и дадут здесь бой за первое место. Но первый же матч в Париже расставил всех по местам. Нидерландцы пока что борются с греками за второе место. И этот матч, по сути, имеет значение только для хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Кумана довольно ровный состав, без явных провалов по линиям. Но в то же время так и не появилось у голландцев звезды мирового масштаба в атаке. Там есть качественные игроки, хорошие работяги, но не более того. И, как мне кажется, Франция даже без особой мотивации против такого именитого соперника сыграет в силу тех игроков, которые выйдут на поле. А они сильнее, чем у Нидерландов.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому моя ставка – победа Франции с форой (0)», — сказал Титов.

Оливье даже вратаря может заменить!
Нидерланды — Франция. Мбаппе в плохой форме, но Жиру выручит
Нидерланды — Франция. Мбаппе в плохой форме, но Жиру выручит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android