Нидерланды — Франция: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: ничья за 3.55.

«Интереснейший матч пройдёт в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 – Нидерланды дома сыграют с Францией. Соперники лидируют в группе, хотя у голландцев ситуация более шаткая. Посмотрим, чем закончится их очное противостояние с французами.

Франция безупречно выступает в этом отборе на Евро-2024. За пять туров сборная только выигрывала. Более того, команда ни разу не пропустила – 11 забитых мячей и ноль пропущенных. В квалификации подопечные Дешама стартовали с важной победы над Нидерландами (4:0), после чего уже более скромно обыгрывали более слабых соперников по группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо матчей в рамках отбора на Чемпионат Европы, французы в сентябре также провели товарищеский матч с Германией, в котором уступили – 1:2. Состав у команды остаётся одним из лучших в Европе, хотя сейчас тот же Мбаппе находится не в лучшей игровой форме.

Нидерланды в группе идут на второй строчке, опережая Грецию только по дополнительным параметрам. Но при этом у «летучего голландца» ещё один матч в запасе. Так что не всё ещё потеряно для подопечных Рональда Кумана. После крупного поражения от Франции коллектив дважды уверенно обыграл Гибралтар и Грецию – 3:0 оба раза.

В отличие от Франции, Нидерланды прошли в финальный этап Лиги наций. В нём летом сборная не добилась успеха – сперва в полуфинале проиграла Хорватии (2:4), а затем в матче за третье место уступила и Италии (2:3).

Я тут не уверен в победе Франции. Сборная уже почти гарантировала себе выход в финальный этап Евро. Так что подопечным Дешама сейчас победа не так уж сильно нужна. А вот Нидерланды у себя дома будут биться», — сказал Павлюченко.