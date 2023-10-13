Нидерланды — Франция: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации чемпионата Европы — 2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.37.

«Сборная Франции выиграла все пять матчей, 15 очков, ноль пропущенных голов, команда смотрится очень солидно. Думаю, что это самая стабильная сборная, если брать по составу. Во-первых, и состав мне кажется у сборной Франции самый сильный в мире, ну и Дидье Дешам славится тем, что он очень редко делает изменения. В команде дружная обстановка, ротация проходит минимальная, в этом в том числе сила сборной Франции.

Что касается Нидерландов, то есть определённые проблемы даже после смены тренера. В обороне у команды есть настоящие звезды — Аке, ван Дейк, Думфрис, а вот в линии атаки средние футболисты по европейским меркам, звёзд мирового масштаба нет. Есть Депай, который в последнее время травмирован и не сможет сыграть, де Йонг травмирован — это большая проблема.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь ещё нужно понимать одну вещь, что французы наверняка займут первое место в группе, а вот сборная Нидерландов борется за вторую позицию вместе с греками. И как раз через два дня после игры против сборной Франции Нидерланды сыграют против сборной Греции. Думаю, что именно в этом матче они должны будут сыграть в полную мощь. Это не говорит о том, что они против сборной Франции будут играть вторым составом или не будут стараться победить. Но всё равно важнейшая игра для Нидерландов будет именно через два дня, что в любом случае скажется на этой игре.

Что касается сборной Франции, то там, с большой долей вероятности, атакующее трио составят игроки «ПСЖ» — это Мбаппе, Коло Муани, Дембеле. И при поддержке из глубины Гризманна их остановить очень и очень сложно, тем более что они играют в одном клубе и сыграны, а Гризманн умный футболист и может подстроиться под них очень легко.

Думаю, что сборная Франции в этом матче явно фаворит. Думаю, что французы победят и, возможно, даже это сделают уверенно», — сказал Мор.