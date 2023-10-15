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Швейцария – Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Евро-2024

Швейцария – Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Евро-2024
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Швейцария – Беларусь.

Ставка: Беларусь забьёт за 3.00.

«Сборная Беларуси сумела в четверг отстоять нулевую ничью с командой Румынии на нейтральном поле без болельщиков в Венгрии. Это уже третий матч под руководством испанца Карлоса Алоса без забитых мячей. Видимо, новый тренер начал работу на новом месте с организации игры в обороне. Если так, то у него получается. Без голов в противостоянии с Андоррой, теперь с Румынией — а от сборной Израиля пропустили в самой концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, сборная Швейцарии – совсем другая история. Снова не пропустить практически невозможно. Соперник забивает минимум по два мяча в последних шести матчах отборочного турнира чемпионата Европы. К тому же на неделе швейцарцы не играли – будут максимально готовы функционально. Да и закрывать вопрос о выходе из группы тоже надо. По всем прикидкам хозяева – абсолютные фавориты. Букмекеры выкатили очень низкие коэффициенты на их победу и голы.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думается, в этом матче стоит пойти от обратного и ждать аномального развития событий. А именно – в таком проходном матче сборная Швейцарии не только возьмёт своё, но и пропустит. Она пропускает частенько, а серия без голов у команды Беларуси должна закончиться. С пенальти, рикошета или как угодно – порой так бывает», — сказал Ходасевич.

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