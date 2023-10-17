Финляндия — Казахстан: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Финляндия — Казахстан.

Ставка: обе забьют за 2.23.

«Финляндия и Казахстан сыграют в восьмом туре отбора на Евро-2024. Важнейшая игра для обеих сборных. Уверен, тут можно ждать голов.

Финляндия уступила в двух последних турах отбора на Евро — 0:1 от Дании и 0:3 от Словении. Теперь коллектив отстает от лидеров группы на четыре очка. Правда, на хвосте у «филинов» еще сидит Казахстан, имеющий столько же очков в активе. Так что подопечные Маркку Канерва сегодня будут играть на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Казахстана такая же ситуация в группе квалификации на чемпионат Европы. Пока не все потеряно для коллектива. Но сейчас финнов нужно «ястребам» обязательно обыгрывать. В этом отборе на Евро подопечные Магомеда Адиева уже показали очень неплохой футбол. Но вот в последних турах сборная проиграла 0:1 Финляндии и 1:3 Дании.

Да, Финляндия играет дома, ей будет проще. Сборная имеет определенный опыт участия в международных соревнованиях. Однако и Казахстан сейчас очень хорош. Есть все у команды, чтобы побороться за очки и за выход в финальный этап Евро. Не вижу тут очевидного фаворита, так что предложу поставить на голы», — сказал Мостовой.