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Грузия — Шотландия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024 16 ноября

Грузия — Шотландия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024 16 ноября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Грузия – Шотландия в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Сборная Грузии потеряла уже все математические шансы на продолжение борьбы в своей группе, но через Лигу наций ещё может просочиться в финальную стадию. Сборная Грузии дома будет принимать шотландцев. Шотландцы упустили первое место, проиграв сборной Испании. Вообще, в последних трёх матчах Шотландия терпела поражения – ещё в двух товарищеских матчах с Англией и Францией, крепкими соперниками. И там, и там шотландцы забивали, но уступали: 1:3 — англичанам, а французам – 1:4. Испанцам в Севилье проиграли — 0:2.

Хорошая команда у Стива Кларка, хорошо обученная, хорошо организованная, хорошо управляемая. Но сборная Грузии играет у себя дома. В последних двух матчах грузины забили 12 мячей: в товарищеской игре Таиланду – восемь, а ещё четыре — сборной Кипра дома. Хвича наконец-то расчехлился, забил за сборную, поэтому на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси я жду открытый футбол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Грузинам нет никакого смысла отсиживаться в обороне. Они будут играть, мне кажется, в охотку и постараются создать немало проблем сборной Шотландии. В обороне у сборной Грузии проблем предостаточно, а в атаке есть сильные исполнители – Микелтадзе, тот же Хвича могут что-то придумать.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Грузия
1-й тайм
1 : 0
Шотландия
1:0 Кварацхелия – 15'    

Мой прогноз на эту встречу – обе забьют за 1.85», — сказал Генич.

Надежда попасть на Евро ещё жива:
Грузия — Шотландия. Хвича Кварацхелия не отчаивается
Грузия — Шотландия. Хвича Кварацхелия не отчаивается
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