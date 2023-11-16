Грузия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на матч отборочного турнира чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Шотландия.

Ставка: победа Грузии с форой (0) за 2.43.

«Грузия и Шотландия встретятся в 9-м туре квалификации Евро-2024. Хозяева поля уже потеряли шанс на выход в финальный этап турнира. Но, думаю, шотландцам всё равно будет тяжело в этой игре.

Шотландия добилась главной цели этого отбора на Евро-2024 – команда обеспечила себе выход в финальный этап. Да, в последнем туре сборная проиграла Испании (0:2). Но до этого шотландцы шли на серии из пяти побед кряду. По итогу сейчас «тартановая армия» располагается на второй строчке, уступая испанцам только по дополнительным параметрам. А Норвегия с третьей позиции уже не успеет опередить подопечных Стива Кларка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот Грузия как раз и располагается в таблице за Норвегией, на четвёртом месте. Команда уже не сможет выйти в финальный этап турнира напрямую. Недавно грузины шли на небольшой серии поражений в рамках этой квалификации. Но в последнем туре «крестоносцы» сумели разгромить Кипр со счётом 4:0.

Также обе команды в прошлую паузу провели по одной товарищеской игре. Шотландия встречалась с Францией и ожидаемо уступила со счётом 1:4. Грузия добилась победы с разгромным счётом 8:0. Но в соперниках у команды был довольно слабый Таиланд.

Да, на турнирное положение соперников глобально эта игра не повлияет. Шотландия ещё может занять первое место в группе, но ниже второго уже точно не опустится. А Грузия точно не сумеет выйти в финальный этап. Так что сейчас я жду открытого и атакующего футбола.

Думаю, на своём поле «крестоносцы» покажут хорошую игру. Сборная сильна у себя дома, плюс она имеет в составе качественных футболистов, играющих в топовых европейских чемпионатах. Так что на победу гостей я тут не рассчитываю. Всё-таки склоняюсь к тому, что шотландцы не наберут сегодня три очка», — сказал Павлюченко.