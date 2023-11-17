Казахстан – Сан-Марино: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Казахстан – Сан-Марино в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Казахстана с форой (-2.5) за 1.70.

«Сборная Казахстана дома, в Астане будет принимать сборную Сан-Марино. В этом матче все предельно понятно, все предельно ясно. Казахи должны брать свое против команды, которая забила пока только 1 мяч в этом отборе и 26 пропустила. Ну и нужно рассчитывать, что в матче Дания – Словения словенцы потеряют очки, точнее — проиграют сборной Дании. И тогда Казахстан и Словения все будут решать в последнем туре в очном противостоянии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Казахстану надо решать свою историю. Казахстан играет на искусственном поле. Санмаринцы вообще к этому полю не приспособлены, поэтому, я думаю, Казахстан достаточно легко должен обыграть Сан-Марино. Красивая, уверенная, крупная победа сборной Казахстана просто необходима в этом матче, потому что надо с хорошим, правильным настроением подойти к решающей игре против Словении.

Казахи выиграли в Сан-Марино – 3:0. Я думаю, что и здесь минимум в 3 мяча сборная Казахстана выиграет. Мой прогноз — победа Казахстана с форой (-2,5) за 1,7», — сказал Генич.