Казахстан — Сан-Марино: прогноз Егора Титова на матч отборочного турнира чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Казахстан – Сан-Марино в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Казахстана с форой (-2.5) за 1.60.

«Чтобы сохранить шансы на выход из группы, Казахстан должен обыгрывать Сан-Марино и надеяться, что Дания победит Словению. При таком раскладе они могут опередить словенцев, если победят их на финише турнира. В любом случае надо выполнять свою часть задачи. Сан-Марино – одна из слабейших команд мира. В гостях казахи уверенно победили – 3:0. Такого счёта минимум жду и в предстоящей встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, надо отметить, что не будет Зайнутдинова, который жуткую травму получил, но команда должна сплотиться, должна при своих болельщиках показать невероятное желание, самоотдачу. Одним характером, думаю, Казахстан может задавить Сан-Марино. Про фактор искусственного поля тоже не забываем. Для гостей оно будет в диковинку.

Так что ставлю на Казахстан с форой (-2.5). Надо постараться выдать мощное начало, забить, тогда точно проблем не возникнет», — сказал Титов.